Диетолог Кабанов: при отказе от сахара важно вытерпеть две недели

1 384 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/healthy-young-woman-showing-no-sign-to-the-croissant_3858453.htm#page=2&query=refusal%20of%20sweets&position=42&from_view=search&track=ais
отказ от сладкого

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, как помочь своему организму отказаться от добавленного сахара и выдержать возникающий сначала дискомфорт.

Диетолог Кабанов рассказал в интервью, что сахар является продуктом, вызывающим привыкание из-за своего специфического воздействия на головной мозг. Привыкание опасно тем, что человеку приходится постоянно увеличивать дозу, чтобы ощущать эффект от продукта. Но большие дозы сахара, присутствующие в рационе, крайне негативно влияют на здоровье, ведут к развитию ожирения инсулинорезистентности, диабета 2 типа. Отказ от продуктов с добавленным сахаром в повседневном меню пойдет на пользу организму, с ним связан целый ряд оздоровительных эффектов, подчеркнул специалист.

В то же время добавил Кабанов, нужно приготовится к тому, что организм, привыкающий к сахару, будет испытывать определенный дискомфорт, не получая его как раньше. Могут возникать проблемы с настроением и сном, колебания аппетита, острая тяга к сладкому. Но специалист констатировал: данное состояние является исключительно временным, при отказе от сахара важно вытерпеть две недели

«Трудно придется только первые две недели. Потом будет намного легче, и вы начнете ощущать преимущества полного отказа от сахара», - поделился диетолог Кабанов с Pravda.Ru.

Кроме того, добавил он, неприятные симптомы, вызванные отказом от сахара, можно смягчить, значительно облегчив свое состояние. С этой целью врач порекомендовал употреблять достаточно продуктов, богатых клетчаткой, а также продуктов, богатых нежирным белком. Если тяга к сладкому становится очень сильной, можно есть сухофрукты или сладкие фрукты (главное, чтобы они не составляли большую часть суточного рациона). Благодаря такому питанию можно улучшить свои показатели артериального давления, инсулина и сахара в крови, а также похудеть, заявил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, помогающих продлить молодость кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Кабанов
Алексей Кабанов
ЗОЖ
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Кабанов: в магазинных пельменях часто содержится сахар
Диетолог Кабанов: сочетание сахара и жира в мороженом вредит сосудам и сердцу
Диетолог Кабанов: прибавку веса дают не продукты, а добавки в готовом блюде
Теги : отказ от сахара, советы диетологов, Алексей Кабанов
Кардиолог Шляхто: пониженное давление может указывать на опасные для жизни состояния
Терапевт Бурнацкая: в лечении гриппа полезна щелочная минеральная вода
Вылечить рак аспирином: онколог рассказал о перспективах необычной терапии