Диетолог Арзамасцев: продукты с омега-3 и витаминами сохраняют молодость кожи

«В первую очередь для молодости кожи будут полезны продукты, которые содержат большое количество омега-3 жирных кислот и витамина E, – это растительные масла, авокадо, рыба, орехи. Они положительно влияют на состояние кожи, сохраняют ее клеточную структуру», - сказал Арзамасцев «Москве 24».

Диетолог Арзамасцев заявил в интервью, что для поддержания тех качеств кожи, которые способствуют ее длительной моложавости, важно употреблять в пищу достаточно омега-3 жирных кислот. Медик объяснил, что данные вещества участвуют в процессах построения клеточных мембран, обеспечивающих коже устойчивость к действию негативных внешних факторов, того же солнца.Помимо продуктов с омега-3, сохранять молодость кожи помогают источники витаминов.Также врач-диетолог посоветовал для сохранения внешней моложавости включать в рацион продукты, богатые витаминами C и D. Эксперт уточнил, что получать витамин С важно для синтеза коллагеновых волокон, делающих кожу упругой и гладкой. В свою очередь, витамин D улучшает защиту кожи от влияния агрессоров внешней среды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами для улучшения мужского либидо.

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