Кардиолог Кореневич: для продления жизни важно достаточно отдыхать

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усталость

Кардиолог Анна Кореневич сообщила о необходимости адекватного отдыха для защиты сердца и продления жизни.

Врачи рассказали о том, что позволяет людям прожить дольше даже при имеющихся нарушениях, например, при наличии проблем с сердцем. По мнению кардиолога Анны Кореневич, в первую очередь для этого необходимо контролировать образ жизни и показатели работы организма.

«Изменить образ жизни и получать адекватное лечение, снизить давление и холестерин, отказаться от вредных привычек», - перечислила врач правила долголетия.

Кроме того, отметила кардиолог Кореневич, для продления жизни важно достаточно отдыхать.

«Многие целеустремленные люди имеют один общий недостаток - они слишком много внимания уделяют работе, карьере, зарабатыванию денег и почти не отдыхают», - обратила внимание медик.

Кореневич подчеркнула, что возникающие у человека болезни сердца часто оказываются результатом неправильного отношения к себе.

В свою очередь, хирург Марк Гадзиян посоветовал россиянам больше двигаться и ходить пешком. Ссылаясь на результаты исследований, специалист констатировал: для людей, которые ежедневно делают в среднем четыре тысячи шагов, значительно снижается риск смерти от разных причин.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сердечные патологии могут возникать под влиянием стресса.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
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Теги : продление жизни, советы врачей, Анна Кореневич, Марк Гадзиян
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Кардиолог Кореневич: для продления жизни важно достаточно отдыхать