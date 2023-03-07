Врач Кутушов: что действительно выводит токсины из организма?

283 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/woman-putting-hand-on-head-due-to-headache-after-waking-up-filling-deep-sadness-migraine_13395752.htm#page=3&query=fatigue&position=13&from_view=search&track=robertav1
плохое самочувствие

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, высокий уровень токсинов в организме делает его подверженным развитию онкозаболеваний.

Токсиколог Кутушов рассказал, что здоровый организм самостоятельно справляется с задачей по избавлению от всевозможных токсинов. Однако когда в его функциях возникают сбои, такая «система очищения» тоже может буксовать и действовать ненадлежащим образом. В этом случае содержание нежелательных веществ в крови повышается, что увеличивает вероятность других проблем со здоровьем. В частности, могут пострадать нервная, иммунная, сердечно-сосудистая системы тела.

Почему перед готовкой крупы нужно обязательно замачивать?


«При сбоях в работе организма токсины могут нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с репродуктивной функцией и даже повышать риск развития онкологии. Например, рака молочной железы», - поделился врач в своем телеграм.-канале.

В то же время, сказал Михаил Кутушов, нужно с большой осторожностью относиться к разного рода детокс-методикам, которые стали очень популярными в последнее время.

Врач Кутушов: голодание разрушительно действует на щитовидную железу


«Опасно проводить детоксикацию на соках – это достаточно распространенный сегодня метод», - подчеркнул специалист.

Кутушов рассказал, что действительно помогает выводить токсины из организма.
  • Отказ от курения.
  • Отказ от алкоголя.
  • Питье воды в достаточном объеме.
  • Полноценный сон.
  • Физические упражнения.
  • Употребление продуктов с пробиотиками.
  • Достаточное употребление клетчатки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно определить больную щитовидную железу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Здоровье
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
Читать MedikForum.ru в
Профессор Кутушов объяснил, почему отказался от кофе
Токсиколог Кутушов назвал ошибку, из-за которой густеет кровь
Профессор Кутушов назвал полезный для печени и почек напиток
Теги : токсины, проблемы со здоровьем, Михаил Кутушов