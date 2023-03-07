Врач Кутушов: что действительно выводит токсины из организма?
По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, высокий уровень токсинов в организме делает его подверженным развитию онкозаболеваний.
Токсиколог Кутушов рассказал, что здоровый организм самостоятельно справляется с задачей по избавлению от всевозможных токсинов. Однако когда в его функциях возникают сбои, такая «система очищения» тоже может буксовать и действовать ненадлежащим образом. В этом случае содержание нежелательных веществ в крови повышается, что увеличивает вероятность других проблем со здоровьем. В частности, могут пострадать нервная, иммунная, сердечно-сосудистая системы тела.
«При сбоях в работе организма токсины могут нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с репродуктивной функцией и даже повышать риск развития онкологии. Например, рака молочной железы», - поделился врач в своем телеграм.-канале.
В то же время, сказал Михаил Кутушов, нужно с большой осторожностью относиться к разного рода детокс-методикам, которые стали очень популярными в последнее время.
«Опасно проводить детоксикацию на соках – это достаточно распространенный сегодня метод», - подчеркнул специалист.
Кутушов рассказал, что действительно помогает выводить токсины из организма.
- Отказ от курения.
- Отказ от алкоголя.
- Питье воды в достаточном объеме.
- Полноценный сон.
- Физические упражнения.
- Употребление продуктов с пробиотиками.
- Достаточное употребление клетчатки.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Здоровье
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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