Врач Кутушов: что действительно выводит токсины из организма?

«При сбоях в работе организма токсины могут нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с репродуктивной функцией и даже повышать риск развития онкологии. Например, рака молочной железы», - поделился врач в своем телеграм.-канале.

«Опасно проводить детоксикацию на соках – это достаточно распространенный сегодня метод», - подчеркнул специалист.

Отказ от курения.

Отказ от алкоголя.

Питье воды в достаточном объеме.

Полноценный сон.

Физические упражнения.

Употребление продуктов с пробиотиками.

Достаточное употребление клетчатки.

Токсиколог Кутушов рассказал, что здоровый организм самостоятельно справляется с задачей по избавлению от всевозможных токсинов. Однако когда в его функциях возникают сбои, такая «система очищения» тоже может буксовать и действовать ненадлежащим образом. В этом случае содержание нежелательных веществ в крови повышается, что увеличивает вероятность других проблем со здоровьем. В частности, могут пострадать нервная, иммунная, сердечно-сосудистая системы тела.В то же время, сказал Михаил Кутушов, нужно с большой осторожностью относиться к разного рода детокс-методикам, которые стали очень популярными в последнее время.Кутушов рассказал, что действительно помогает выводить токсины из организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно определить больную щитовидную железу.

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