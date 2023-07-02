Врач Вялов: при употреблении крапивы организм получает противораковый витамин К
Гастроэнтеролог Сергей Вялов перечислил полезные свойства крапивы, включая противодействие развитию рака.
Врач Вялов, в частности, сообщил, что растение может усилить защиту организма от рака благодаря своей насыщенности витамином К.
«В 100 граммах крапивы может содержаться до 500 мкг витамина К. Это важный элемент для здоровья. Витамин К участвует в процессе свертывания крови, способствует укреплению костей, помогает в борьбе с атеросклерозом и диабетом, способен уменьшать риск развития рака», - проинформировал медик.
Врач Вялом отметил, что витамин К крайне важно употреблять в нужном количестве, не превышающем 100 мкг в день. Его слишком большое количество может спровоцировать тромбоз.
Помимо витамина К, крапива дает организму железо, кальций, магний. Сергей Вялов заявил, что она положительно влияет на сосуды и сердце, уменьшает вероятность их заболеваний. Кроме того, есть крапиву полезно для поддержания иммунитета и борьбы с воспалением в организме.
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Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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