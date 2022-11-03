Известный диетолог назвал творог среди помогающих похудеть продуктов
В интервью известного британского диетолога Майкла Мосли были перечислены продукты, способствующие похудению.
Будучи экспертом в вопросах похудения, доктор Мосли отметил, что людям, пытающимся сбросить вес, нужно агентировать свое внимание не на вредных, а на полезных для них продуктах. Думайте о том, насколько хороша ваша еда для улучшения метаболизма и поддержания долгого чувства насыщения, говорит диетолог. По словам Майкла Мосли, одни их лучших для худеющих – это продуты, насыщенные белком.
«Продукты, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами помогают сбросить вес и уменьшить тягу к еде», - сказал он Daily Mirror.
Какие помогающие похудеть продуты рекомендует диетолог:
- Яйца.
- Миндаль.
- Куриная грудка.
- Нежирная говядина.
- Греческий йогурт.
- Сыр тофу.
- Творог.
- Чечевица.
- Шпинат.
- Киноа.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Майкл Мосли (Michael Mosley)
ЗОЖ
британский дипломированный врач и тележурналист, ведущий программ о здоровье
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