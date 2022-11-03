Известный диетолог назвал творог среди помогающих похудеть продуктов

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лишний вес

В интервью известного британского диетолога Майкла Мосли были перечислены продукты, способствующие похудению.

Творог помогает похудеть - диетологи


Будучи экспертом в вопросах похудения, доктор Мосли отметил, что людям, пытающимся сбросить вес, нужно агентировать свое внимание не на вредных, а на полезных для них продуктах. Думайте о том, насколько хороша ваша еда для улучшения метаболизма и поддержания долгого чувства насыщения, говорит диетолог. По словам Майкла Мосли, одни их лучших для худеющих – это продуты, насыщенные белком.

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«Продукты, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами помогают сбросить вес и уменьшить тягу к еде», - сказал он Daily Mirror.

Какие помогающие похудеть продуты рекомендует диетолог:
  • Яйца.
  • Миндаль.
  • Куриная грудка.
  • Нежирная говядина.
  • Греческий йогурт.
  • Сыр тофу.
  • Творог.
  • Чечевица.
  • Шпинат.
  • Киноа.
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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Майкл Мосли (Michael Mosley)
ЗОЖ
британский дипломированный врач и тележурналист, ведущий программ о здоровье
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