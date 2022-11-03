Известный диетолог назвал творог среди помогающих похудеть продуктов

«Продукты, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами помогают сбросить вес и уменьшить тягу к еде», - сказал он Daily Mirror.

Яйца.

Миндаль.

Куриная грудка.

Нежирная говядина.

Греческий йогурт.

Сыр тофу.

Творог.

Чечевица.

Шпинат.

Киноа.

Будучи экспертом в вопросах похудения, доктор Мосли отметил, что людям, пытающимся сбросить вес, нужно агентировать свое внимание не на вредных, а на полезных для них продуктах. Думайте о том, насколько хороша ваша еда для улучшения метаболизма и поддержания долгого чувства насыщения, говорит диетолог. По словам Майкла Мосли, одни их лучших для худеющих – это продуты, насыщенные белком.Какие помогающие похудеть продуты рекомендует диетолог:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, то врачом Александром Мясниковым были названы распространенные ошибки тех, кто худеет

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.