Врач Евдокимова: варенье может вызывать у женщин гормональные нарушения

«Этот продукт влияет на все системы организма. В первую очередь на гормональную, что стоит учитывать женщинам, регулярно употребляющим варенье», - поделилась Евдокимова с изданием «Подмосковье сегодня».

«Из-за нарушения гормональной активности у женщин появляются прыщи, а также растительность на лице и теле», - добавила врач.

Врач Евдокимова рассказала, что взрослым женщинам следует контролировать количество употребляемого в пищу сладкого и конкретно варенья – продукта, содержащего высокую концентрацию сахара и фруктозы. Специалистка отметила, что лакомство может вызывать у женщин гормональные нарушения.Медик предупредила, что частое употребление сахаросодержащих продуктов, того же варенья, ведет к понижению секреции половых гормонов в женском организме, проблема с овуляцией. На этом фоне возникают трудности с зачатием, появляется риск выкидышей.Что касается мужчин, Евдокимова заявила: мужской организм в случае повышенного сахара в крови гораздо интенсивнее подвергается старению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут навредить организму баклажаны.

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