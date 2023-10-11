Врач Евдокимова: варенье может вызывать у женщин гормональные нарушения

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варенье

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евдокимова посоветовала женщинам с осторожностью есть варенье.

Врач Евдокимова рассказала, что взрослым женщинам следует контролировать количество употребляемого в пищу сладкого и конкретно варенья – продукта, содержащего высокую концентрацию сахара и фруктозы. Специалистка отметила, что лакомство может вызывать у женщин гормональные нарушения.

«Этот продукт влияет на все системы организма. В первую очередь на гормональную, что стоит учитывать женщинам, регулярно употребляющим варенье», - поделилась Евдокимова с изданием «Подмосковье сегодня».

Медик предупредила, что частое употребление сахаросодержащих продуктов, того же варенья, ведет к понижению секреции половых гормонов в женском организме, проблема с овуляцией. На этом фоне возникают трудности с зачатием, появляется риск выкидышей.

«Из-за нарушения гормональной активности у женщин появляются прыщи, а также растительность на лице и теле», - добавила врач.

Что касается мужчин, Евдокимова заявила: мужской организм в случае повышенного сахара в крови гораздо интенсивнее подвергается старению.

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