Врач Белардо: неправильный прием куркумы может вредить печени и вызывать кровотечение

«По данным Британского кардиологического фонда, если принимать куркуму с препаратами, разжижающими кровь, она может вызвать повышенный риск опасного кровотечения», - поделилась кардиолог Даниэль Белардо.

Кардиолог Белардо рассказала изданию Insider, что куркума в действительности обладает обширным рядом полезных свойств. В частности, как богатый источник антиоксидантов эта пряность может эффективно бороться с воспалением и ассоциированными заболеваниями, включая артрит, рак и патологии сердца. Свойства куркумина (основной компонент специи) неоднократно исследовались учеными, и существуют данные, подтверждающие некоторые потенциально оздоровительные качества куркумы.В то же время, заявила Белардо, неправильный прием куркумы может вредить организму. Прежде всего речь идет об употреблении ее высоких доз.Медик обратила внимание на то, что БАДы с куркумой, как и саму специю, многие люди принимают специально, будучи наслышанными о пользе. Но, в зависимости от чувствительности к ней организма, куркума может вредить печени, способствуя чрезмерной выработке ферментов. Таким образом люди рискуют заполучить гепатит при ее регулярном или неправильном приеме.Кроме того, куркума, употребляемая в большом количестве, может способствовать нежелательному разжижению крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с употреблением варенья связан риск гормональных нарушений

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