Врач Белардо: неправильный прием куркумы может вредить печени и вызывать кровотечение
Куркума считается очень полезной специей, но ее неправильный прием связан с высоким риском опасных состояний, сообщила кардиолог Даниэль Белардо.
Кардиолог Белардо рассказала изданию Insider, что куркума в действительности обладает обширным рядом полезных свойств. В частности, как богатый источник антиоксидантов эта пряность может эффективно бороться с воспалением и ассоциированными заболеваниями, включая артрит, рак и патологии сердца. Свойства куркумина (основной компонент специи) неоднократно исследовались учеными, и существуют данные, подтверждающие некоторые потенциально оздоровительные качества куркумы.
В то же время, заявила Белардо, неправильный прием куркумы может вредить организму. Прежде всего речь идет об употреблении ее высоких доз.
Медик обратила внимание на то, что БАДы с куркумой, как и саму специю, многие люди принимают специально, будучи наслышанными о пользе. Но, в зависимости от чувствительности к ней организма, куркума может вредить печени, способствуя чрезмерной выработке ферментов. Таким образом люди рискуют заполучить гепатит при ее регулярном или неправильном приеме.
Кроме того, куркума, употребляемая в большом количестве, может способствовать нежелательному разжижению крови.
«По данным Британского кардиологического фонда, если принимать куркуму с препаратами, разжижающими кровь, она может вызвать повышенный риск опасного кровотечения», - поделилась кардиолог Даниэль Белардо.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с употреблением варенья связан риск гормональных нарушений.
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