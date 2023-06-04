Врач Андреева: куркума обладает мощным действием на организм

Куркума известка как помощник для борьбы с воспалением и улучшения пищеварения, растение по-видимому, является замечательной специей с разнообразным потенциалом.









Важно отметить, что необходимы более обширные клинические исследования для подтверждения точного воздействия куркумы на организм человека и определения оптимальных дозировок и областей применения.

"Включение куркумы в состав сбалансированной диеты и здорового образа жизни имеет смысл. Хотя специя считается безопасной, побочные эффекты могут возникать при чрезмерном употреблении или взаимодействии с некоторыми лекарствами", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Поэтому рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем принимать куркуму в качестве пищевой добавки.

В целом, куркума остается интригующей специей с потенциально полезными для здоровья свойствами.





"Когда вы включаете его в свой рацион, вы можете извлечь выгоду из антиоксидантных, противовоспалительных и других мощных полезных для здоровья свойств".

Мощные эффекты куркумы

Куркума содержит активный ингредиент куркумин, известный как мощный антиоксидант. Антиоксиданты важны для защиты клеток от повреждений, вызванных так называемыми свободными радикалами.оспаление играет центральную роль во многих хронических заболеваниях. Куркума может оказывать противовоспалительное действие из-за содержания в ней куркумина. Исследования показали, что куркумин может блокировать определенные провоспалительные молекулы.Куркумин может уменьшить образование белковых отложений в головном мозге, которые связаны с нейродегенеративными заболеваниями. Также она может стимулировать выработку нейротрансмиттеров, важных для поддержания здоровья мозга и регуляции настроения.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде кофе.

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