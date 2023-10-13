Врач Чернышова: витамины и прогулки на природе помогут укрепить иммунитет перед зимой

«Посещайте при любой возможности лесопарковые зоны, где свежий воздух и природа. Это позволит насытить организм кислородом», - поделилась Чернышова с «Вечерней Москвой».

«Некоторые витамины из этого списка можно найти в первозданном виде в продуктах питания: печень, молоко, яйца, тыква, морковь, брокколи, томаты, абрикосы, орехи», - подсказала медик.

В разговоре об укреплении иммунитета перед зимой врач Чернышова посоветовала россиянам по возможности часто совершать прогулки на природе. Научные исследования показали, что пешие походы по местам с естественным природным ландшафтом способствуют профилактике стрессов, тревожности и других расстройств психики, а также в целом положительно сказываются на работе организма.Помимо прогулок на природе укрепить иммунитет перед зимой помогают витамины. По словам терапевта, особенно важен для хорошего здоровья достаток витамина А, витамина D, витамина Е, витамина C, витамина РР, витаминов группы B.Чернышова добавила, что для надежного иммунитета важно поддерживать тело в тонусе, иметь развитые крепкие мышцы. Иными словами, следует практиковать регулярные физические нагрузки: выполнять упражнения, заниматься спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что регулярная ходьба помогает сохранять здоровым сердце людям после 50 лет.

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