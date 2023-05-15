Диетолог Королева: богатый калием молодой картофель полезен пожилым людям

«Молодой картофель содержит витамин С и много калия – для сердечно-сосудистой системы пожилых людей это очень полезно», – рассказала врач «Москве 24».

По словам диетолога Королевой, молодой картофель богат калием – это одна из причин есть его пожилым людям.Королева добавила, что в умеренном количестве этот продукт можно включать даже в рацион пожилых людей, у которых имеется сахарный диабет. Есть молодой картофель полезнее всего в кожуре, которая отличается большим количеством полезной для кишечника клетчатки и минеральных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе инжира для диабетиков.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.