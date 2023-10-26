Врач Соломатина: сладкие и кислые яблоки противопоказаны при разных болезнях

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яблоки

Врач-диетолог Елена Соломатина: употреблять яблоки может быть противопоказано при диабете, аллергии и хронических нарушениях в работе ЖКТ.

Врач Соломатина объяснила, что яблоки не должны входить в рацион людей с разными болезнями. В частности, сладкие плоды противопоказаны диабетикам, людям с нарушение углеводного обмена и лишним весом. Кислые – тем, у кого имеются проблемы с пищеварительным трактом.

«Кислые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно все, что связано с язвами, гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом и так далее, потому что кислота будет действовать раздражающе», - отметила медик в комментарии «Москве 24».

Соломатина добавила, что даже здоровые люди после употребления яблок могут ощущать определенный дискомфорт, вздутие. Этот эффект вызывается действием яблочной клетчатки в виде пектинов. В тех случаях, когда имеются какие-то проблемы с кишечником, попадающие в него пектины могут вызывать особенно неприятные, даже болезненные ощущения.

«Кроме того, у людей часто встречается нежелательная реакция на красные яблоки», - предупредила специалистка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при употреблении человеком большого количества пищи за один раз у него может пострадать сердце.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : вред яблок, советы врачей, Елена Соломатина
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