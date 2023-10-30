Врач Агапкин: сливочное масло содержит защищающие от рака вещества

430 Фото: https://unsplash.com/photos/sliced-cheese-on-clear-glass-plate-094mP_CBdpM
сливочное масло

Умеренное употребление качественного сливочного масла может приносить здоровью много пользы, утверждает врач Сергей Агапкин.

Врач Агапкин проинформировал о содержащихся в сливочном масле короткоцепочечных триглицеридах. По словам медика, они являются защищающими от рака веществами

«Сливочное масло содержит короткоцепочечные триглицериды, которые при попадании в кишечник помогают работе полезных бактерий. Установлено, что в результате резко снижается риск онкологических заболеваний, в частности, рака кишечника», - сообщил врач Агапкин.

Специалист добавил, что другим полезным свойством этих веществ сливочного масла является их позитивное влияние на стенки кишечника. В частности, они могут снимать воспаление, от которого страдают пациенты с колитом.

Агапкин отметил, что сливочное масло часто называют врагом сосудов и сердца как слишком жирный продукт. По словам эксперта, приписываемая этому продукту способность повышать уровень холестерина в крови не соответствует действительности – избыток холестерина является последствием системного нездорового питания и в первую очередь переедания. Употребляемое в рамках сбалансированного рациона масла не принесет вреда.

«Результаты трех крупных научных исследований показали, что никакой связи между употреблением сливочного масла и уровнем холестерина в крови нет. Зато в масле есть полезная мононенасыщенная кислота омега-9, способна снижать воспаление сосудистой стенки, так что сосудам масло идет на пользу», - постулировал врач.

Другой эксперт, диетолог Юлия Чехонина добавила, что в состав масла также входит линолевая кислота, употреблять которую важно для сохранения здоровья кожи поддержания ее гладкости и молодости.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
ЗОЖ
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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