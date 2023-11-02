Отсутствие белка и выпечка натощак являются типичными ошибками в завтраке

«Дрожжевая выпечка дает дополнительную нагрузку на кишечник, вызывая в нём процессы брожения. Страдает и поджелудочная железа, и желудок», - добавила она.

Что еще должен содержать в себе завтрак: медленные углеводы, клетчатку, полезные жиры, воду, витамины и микроэлементы.

Белый хлеб, тосты, круассаны, булочки и другая выпечка – с таких продуктов начинают свой день тысячи человек. Но их употребление (на пустой желудок) является ошибкой, – об этом сообщил 78.ru , ссылаясь на диетолога Елену Златинскую. По словам специалистки, такие продукты содержат много «быстрых» углеводов, повышающих сахар в крови и провоцирующих активное жироотложение.С тем, что выпечка натощак является одной из типичных ошибок в завтраке, согласна диетолог Инна Зорина.Также к типичным ошибкам в завтраке относится отсутствие белка. Но именно он обеспечивает длительную сытость, дает энергию и поддерживает здоровье. Для хорошего иммунитета важно употреблять достаточно качественного белка – например, такой содержится в яйцах, молочных продуктах, орехах и семечках.Помимо отсутствия белка и выпечки натощак, среди типичных ошибок в завтраке специалисты называют употребление кофе и соков на пустой желудок (это вредит слизистой ЖКТ), курение во время приема пищи, употребление готовых продуктов промышленного производства, спорт или интенсивную физическую активность сразу после завтрака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему завтрак не должен быть полностью углеводным

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