«Чем темнее свекла, тем она полезнее», - сказала Елена Тихомирова «Известиям».

«Свекла является отличным средством против запоров. В ней содержится много растворимой и нерастворимой клетчатки, которая нормализует моторику ЖКТ», - дополнила Тихомирова.

«Кроме того, во всех видах капусты есть вещества, которые препятствуют развитию рака груди у женщин», - обратила внимание врач.

Врач Тихомирова объяснила необходимость есть осенью свеклу и капусту. Говоря о пользе свеклы, специалистка отметила, что этот неприхотливый и дешевый корнеплод является богатым источником антоцианов – антиоксидантов, нейтрализующих действие свободных радикалов. Размножение последних в организме повышает риск воспаления в нем и склонности ко многим опасным заболеваниям, включая рак.Медик добавила, что многие люди боятся есть вареную свеклу – бытует мнение о большом количестве в ней сахаров и углеводов. Эксперт подчеркнула, что на самом деле содержание быстрых углеводов в таком продукте является сравнительно невысоким.Еще одним достоинством свеклы является ее позитивное действие на работу пищеварительного трактаЧто касается капусты, необходимость есть осенью этот овощ обусловлена в первую очередь высоким содержанием в нем витамина С.Также к числу наиболее полезных продуктов осенью относится тыква. Она обеспечивает организм витамином А, эффективно укрепляющим иммунитет и поддерживающим выработку гормонов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневное употребление ферментированных продуктов рекомендуется как способ защиты организма от рака

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