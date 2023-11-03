Диетолог Королева посоветовала пожилым людям не есть на завтрак продукты с корочками

128 Фото: https://unsplash.com/photos/two-fried-eggs-on-skillet-CxSIQqRnrns
яичница

Терапевт и диетолог Маргарита Королева  перечислила продукты, которые не должны употребляться на завтрак пожилыми людьми.

Диетолог Королева посоветовала пожилым людям не есть на завтрак продукты с корочками. Врач заявила, что для пищеварительной системы в пожилом возрасте это уже тяжелая пища. Ее переваривание будет проблематичным, поскольку желудочно-кишечный тракт по мере старения естественным образом сокращает выработку секретов и ферментов, необходимых для расщепления еды.

«Яичница со шкварками, корочками будет вопреки здоровью пищеварительной системы, а не на пользу ей. Если пожилому человеку захотелось поесть ее на завтрак, лучше готовить яичницу так, чтобы она не подгорела», – подсказала эксперт в беседе с «Москвой 24».

Помимо жареных блюд, по мнению Королевой, пожилым людям лучше не есть на завтрак  колбасные изделия и копченые продукты. Что идеально подойдет – это каши из цельного зерна и вареные куриные яйца.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с ожирением могут страдать от отсутствия аппетита.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
Здоровье
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : завтраки, пожилые люди, Маргарита Королева
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