Врач Гейман рассказала о полезных и менее калорийных сладостях

«Если хочется что-то более сладкое, то можно рассмотреть натуральный мармелад на агар-агаре, который может дополнительно улучшать микрофлору кишечника и способствует снижению веса», - добавила медик.

Нутрициолог Гейман констатировала, что ягоды являются самыми низкокалорийными сладостями. Вдобавок они обеспечивают организм клетчаткой, полезными микроэлементами, витамином С. Калорийность ягод уступает выпечке, конфетам и другим видам готовых сластей, а пользы в них несоизмеримо больше.Также, рассказывая о полезных и менее калорийных сладостях, диетолог Гейман посоветовала употреблять на десерт пастилу из яблок. Такое лакомство содержит много пектина – клетчатки, способствующей выводу из организма вредных веществ, шлаков.Любителям сладкого эксперт посоветовала готовить десерты самостоятельно, регулируя в них количество сахара и используя натуральные ингредиенты. Об этом проинформировала «Вечерняя Москва».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Соломатина предупредила: полный отказ от сладкого может негативно сказаться на состоянии организма.

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