Врач Соломатина: организм с возрастом может острее реагировать на цитрусовые

135 Фото: https://unsplash.com/photos/sliced-orange-fruit-on-brown-wooden-tray-U-t8YCPYWhk
мандарины

Врач-диетолог Елена Соломатина: употребление цитрусовых с возрастом чаще вызывает нежелательные эффекты, пожилым людям от них лучше отказаться.

Врач Соломатина сообщила, что человеческий организм с возрастом может острее реагировать на цитрусовые плоды. Так, после 50 лет их употребление с большей вероятностью способствует появлению аллергических реакций.

Кроме того, к цитрусовым с возрастом может становиться чувствительнее пищеварительный тракт. Взрослые люди нередко имеют хронические заболевания ЖКТ, из-за чего риск раздражения, болей и появления других нежелательных пищеварительных симптомов лишь становится существеннее.

«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», – поделилась Соломатина с «Вечерней Москвой».

Медик добавила, что людям пожилого возраста имеет смысл отказаться от приема цитрусов, особенно их сладких видов. Поедание таких фруктов может провоцировать у них резкие скачки уровня сахара в крови.

Соломатина объяснила, что клетчатка только наполовину возмещает в организме сахар, поэтому у людей старшего возраста могут происходить резкие скачки его показателей.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : вред цитрусовых, возраст, Елена Соломатина
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