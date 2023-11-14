Кардиолог Конев предупредил об опасных для сердца продуктах
Кардиолог Юрий Конев назвал потенциально вредным для работы сердца употребление кислых, соленых и моченых продуктов, а также насыщенных холестерином угощений.
По словам врача, пристрастие к таким продуктам негативно сказывается на работе почек, участвующих в выработке гормонов, которые регулируют артериальное давление. Кроме того, оно ухудшает сосудистое здоровье.
Вдобавок кардиолог Конев предупредил об опасных для сердца продуктах, насыщенных холестерином.
«Остается актуальной проблема избыточного холестерина – жирное мясо, жирные молочные продукты», - поделился медик с News.ru.
Конев добавил, что функционирование сердца может ухудшать злоупотребление сахаром. Врач посоветовал россиянам тщательно контролировать количество употребляемых кондитерских изделий, особенно готового производства.
«Для сердца также вредны фастфуд, газировка и алкоголь», - констатировал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует употреблять квашеную капусту.
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Юрий Конев
ЗОЖ
кардиолог
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