«Остается актуальной проблема избыточного холестерина – жирное мясо, жирные молочные продукты», - поделился медик с News.ru.

По словам врача, пристрастие к таким продуктам негативно сказывается на работе почек, участвующих в выработке гормонов, которые регулируют артериальное давление. Кроме того, оно ухудшает сосудистое здоровье.Вдобавок кардиолог Конев предупредил об опасных для сердца продуктах, насыщенных холестерином.Конев добавил, что функционирование сердца может ухудшать злоупотребление сахаром. Врач посоветовал россиянам тщательно контролировать количество употребляемых кондитерских изделий, особенно готового производства.«Для сердца также вредны фастфуд, газировка и алкоголь», - констатировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует употреблять квашеную капусту.

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