Возможны тромбы: профессор Гинзбург назвал сгущающие кровь продукты
По словам ученого, некоторые продукты, употребляемые на регулярной основе, способствуют сгущению крови и тромбозу.
В интервью известного российского диетолога, профессора Михаила Гинзбурга прозвучало напоминание о том, что склонная к сгущению кровь ассоциируется с высокой вероятностью образования тромбов. Такие тромбы – кровяные сгустки – формируются на внутренних стенках сосудов, в местах их повреждений. Опасность тромбов в том, что, оторвавшись, они могут заносится кровотоком в артерии таких органов как сердце, мозг, легкие, почки. Последствием закупорки тромбами этих артерий могут быть угрожающие жизни состояния.
Профессор Гинзбург заметил, что некоторые продукты серьезно увеличивают вероятность тромбообразования. Говоря о таких продуктах, эксперт пояснил:
«Они не только сгущают кровь, но и повышают свойства возрастных болезней, уровень воспаления в организме».
О каких продуктах идет речь?
Содержащие трансжиры.Врач перечислил.
- Выпечка промышленного производства.
- Картофельные чипсы.
- Кондитерские изделия: особенно конфеты и шоколад, в которых какао заменено на суррогаты.
Медик добавил, что в первую очередь названные продукты могут ухудшать состояние организма у людей, подверженных тромбозу – это лица в возраста около 50 лет с лишним весом, абдоминальным жироотложением, активно употребляющие алкоголь, курильщики.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, помогает ли чеснок разжижать густую кровь.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор
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