Возможны тромбы: профессор Гинзбург назвал сгущающие кровь продукты

«Они не только сгущают кровь, но и повышают свойства возрастных болезней, уровень воспаления в организме».

Выпечка промышленного производства.

Картофельные чипсы.

Кондитерские изделия: особенно конфеты и шоколад, в которых какао заменено на суррогаты.