шпинат,

капуста,

мангольд,

руккола,

листовая капуста,

бок-чой,

салат-латук,

кресс-салат.

«Данные продукты являются хорошим источником антиоксидантов, которые могут снизить риски возникновения многих заболеваний, включая определенные виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера», - заявил диетолог.

Диетолог Саркар назвал продукты с антиоксидантами для защиты от заболеваний, об этом рассказала «Газета.ru», ссылаясь на The Conversation. Вот список этих продуктов:Врач Саркар сообщил, что в этих продуктах с антиоксидантами, полезных для защиты от заболеваний и укрепления иммунитета, содержится много железа, кальция, калия, витаминов В6, С, К.Эксперт добавил, что названные продукты не должны подвергаться активной тепловой обработке, чтобы не происходило разрушения антиоксидантных веществ, например, полифенолов и флаванолов. Употреблять их он посоветовал в составе салатов, супов или гарниров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пожилым людям нужно избегать богатых витамином К продуктов

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