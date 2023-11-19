Диетолог Саркар назвал продукты с антиоксидантами для защиты от заболеваний

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капуста

По словам диетолога Свраджита Саркара,  продукты с антиоксидантами помогают уменьшить риски многих заболеваний.

Диетолог Саркар назвал продукты с антиоксидантами для защиты от заболеваний, об этом рассказала «Газета.ru», ссылаясь на The Conversation. Вот список этих продуктов:
  • шпинат,
  • капуста,
  • мангольд,
  • руккола,
  • листовая капуста,
  • бок-чой,
  • салат-латук,
  • кресс-салат.
Врач Саркар сообщил, что в этих продуктах с антиоксидантами, полезных для защиты от заболеваний и укрепления иммунитета, содержится много железа, кальция, калия, витаминов В6, С, К.

«Данные продукты являются хорошим источником антиоксидантов, которые могут снизить риски возникновения многих заболеваний, включая определенные виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера», - заявил диетолог.

Эксперт добавил, что названные продукты не должны подвергаться активной тепловой обработке, чтобы не происходило разрушения антиоксидантных веществ, например, полифенолов и флаванолов. Употреблять их он посоветовал в составе салатов, супов или гарниров.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пожилым людям нужно избегать богатых витамином К продуктов.

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Теги : защита от болезней, полезные продукты, Свраджит Саркар
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