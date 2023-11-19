Диетолог Саркар назвал продукты с антиоксидантами для защиты от заболеваний
По словам диетолога Свраджита Саркара, продукты с антиоксидантами помогают уменьшить риски многих заболеваний.
Диетолог Саркар назвал продукты с антиоксидантами для защиты от заболеваний, об этом рассказала «Газета.ru», ссылаясь на The Conversation. Вот список этих продуктов:
- шпинат,
- капуста,
- мангольд,
- руккола,
- листовая капуста,
- бок-чой,
- салат-латук,
- кресс-салат.
«Данные продукты являются хорошим источником антиоксидантов, которые могут снизить риски возникновения многих заболеваний, включая определенные виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера», - заявил диетолог.
Эксперт добавил, что названные продукты не должны подвергаться активной тепловой обработке, чтобы не происходило разрушения антиоксидантных веществ, например, полифенолов и флаванолов. Употреблять их он посоветовал в составе салатов, супов или гарниров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пожилым людям нужно избегать богатых витамином К продуктов.
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