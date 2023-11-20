Врач Катхурия: самостоятельно следовать интервальному голоданию опасно для здоровья

«Дело в том, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А для того, чтобы желчный пузырь сокращался, нам нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать», - поделилась она с «Газетой.Ru».

«При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке, интервальное голодание – не лучшая идея», - отметила Юлия Катхурия.

«В ряде случаев интервальное голодание допустимо, но принимать данное решение должен только специалист», - резюмировала эксперт.

Интервальное голодание сегодня на слуху: оно считается одним из эффективных способов похудеть и поддерживать вес. Врач-эндокринолог Катхурия сообщила в интервью, что самостоятельно следовать интервальному голоданию опасно для здоровья – оно показано далеко не всем.В частности, последствием такого формата питания может стать желчнокаменная болезнь, предупредила Катхурия.Еще один риск для здоровья – при интервальном голодании может усугубиться проблема нехватки витаминов и микроэлементов. Специалистка подчеркнула: человек, который намеревается следовать интервальному голоданию, не должен иметь подобного нарушения.Эндокринолог добавила, что подобный тип питания недопустим для юного организма, и следовать ему до 18 лет противопоказано. Так же, как при беременности или в случаях, когда имеется расстройство пищевого поведения. Людям с сахарным диабетом, проблемной щитовидной железой, хроническими болезнями ЖКТ и почек приступать к интервальному голоданию самостоятельно категорически не рекомендуется.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как обеспечить в обычной жизни профилактику запоров, и почему это так важно

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