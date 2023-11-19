Врач Лебедева посоветовала соблюдать профилактику запоров из-за риска рака

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боль в животе

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: важно не допускать появления запоров, так как они серьезно повышают риск рака.

Врач Лебедева посоветовала россиянам соблюдать профилактику запоров из-за риска рака – для этого, в частности, следует сбалансированно питаться.

«Из-за постоянных запоров токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. По этой причине начинаются воспаления и увеличивается риск рака кишечника», - предупредила медик в Telegram.

Специалистка заявила о необходимости присутствия в рационе мяса и субпродуктов, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, круп, орехов и семечек, сезонных овощей и фруктов, зелени.

Дополнительно Лебедева назвала симптомы нарушений в работе пищеварительного тракта.

«Если ухудшается состояние кожи, настроение, появляется постоянный дискомфорт в животе, метеоризм, проблемы с аппетитом, бессонница, – стоит обратиться к специалистам», - поделилась она.

В свою очередь, врач Вялов подчеркнул, что для хорошей работы кишечника важно употреблять в пищу достаточно клетчатки. Ее источником является растительная пища – многие люди употребляют ее слишком мало. Без клетчатки кишечник начинает затормаживать работу, констатировал медик.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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Теги : запоры, защита от рака, Диляра Лебедева
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