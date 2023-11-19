Врач Лебедева посоветовала соблюдать профилактику запоров из-за риска рака

«Из-за постоянных запоров токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. По этой причине начинаются воспаления и увеличивается риск рака кишечника», - предупредила медик в Telegram.

«Если ухудшается состояние кожи, настроение, появляется постоянный дискомфорт в животе, метеоризм, проблемы с аппетитом, бессонница, – стоит обратиться к специалистам», - поделилась она.

Врач Лебедева посоветовала россиянам соблюдать профилактику запоров из-за риска рака – для этого, в частности, следует сбалансированно питаться.Специалистка заявила о необходимости присутствия в рационе мяса и субпродуктов, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, круп, орехов и семечек, сезонных овощей и фруктов, зелени.Дополнительно Лебедева назвала симптомы нарушений в работе пищеварительного тракта.В свою очередь, врач Вялов подчеркнул, что для хорошей работы кишечника важно употреблять в пищу достаточно клетчатки. Ее источником является растительная пища – многие люди употребляют ее слишком мало. Без клетчатки кишечник начинает затормаживать работу, констатировал медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты улучшают защиту организма от развития болезней сердца и рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.