Врач Хрулева: худеющим нужно с осторожностью есть авокадо и сухофрукты

«Многие блюда и продукты, популярные у людей, которые борются с лишним весом, на самом деле не помогают стать стройнее или даже несут вред здоровью», - поделилась врач с «Газетой.Ru»

«Добавленный сахар может содержаться также в молочных продуктах – в йогурте, твороге или кефире, предостерегла диетолог», - добавила эксперт.

Врач Хрулева рассказала в интервью, что некоторые продукты и напитки, ассоциируемые со здоровым рационом, должны с осторожностью употребляться худеющими людьми. В частности, к таковым относятся смузи и фруктовые соки: их постоянный прием (особенно неправильный – например, на пустой желудок) может содействовать нарушению углеводного обмена, проблемам с пищеварением.Также врач Хрулева посоветовала худеющим с осторожностью есть авокадо и сухофрукты. По словам эксперта, в среднем плода авокадо содержится примерно столько же калорий, сколько в тарелке с обедом (порядка 240 килокалорий). Вдобавок много жиров. Своей жирностью и калорийностью авокадо превосходит большинство овощей и фруктов.Что касается сухофруктов, их из-за отсутствия влаги отличает высокая концентрация сахаров и углеводов. Худеющим нужно с осторожностью ест такие продукты, поскольку они стимулируют повышение уровня сахара в крови и всплески инсулина.Помимо этого, сахар может присутствовать в протеиновых батончиках. Специалистка рекомендовала всегда внимательно изучать состав продукта при покупке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые каши при употреблении на завтрак повышают для человека риск диабет а.

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