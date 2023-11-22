«Белок чечевицы легко усваивается, а по аминокислотному составу практически не уступает мясу», - сообщила Драпкина «АиФ»

«Высокое содержание меди и железа позволяет предотвратить железодефицитную анемию, а калия – нормализовать работу сердца и мышц», - дополнила Оксана Драпкина.

Терапевт Драпкина объяснила необходимость употребления в пищу чечевицы во время зимних холодов. Этот вид бобовых полезен как один из лучших растительных источников белка.Еще один плюс чечевицы – высокое содержание фолиевой кислоты и витаминов комплекса В. Кроме того, она богата клетчаткой, которая помогает развиваться полезной кишечной микрофлоре.Вдобавок употребление в пищу чечевицы благоприятно сказывается на балансе сахара в крови. Данное свойство обеспечивается большим количеством ее сложных углеводов. Если говорить о микроэлементах, то чечевица способна обеспечить организм марганцем, цинком.Присутствуют в составе чечевицы и антиоксиданты полифенолы. Эти вещества обладают противоопухолевым эффектом, улучшают защиту от рака.Эксперт обратила внимание, что чечевицу нужно правильно готовить. При некоторых болезнях она может быть противопоказана.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Екатерина Волкова рассказала о полезных и вредных жирах в питании людей

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