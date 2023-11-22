Терапевт Драпкина объяснила необходимость употребления в пищу чечевицы

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блюдо из чечевицы

Терапевт, профессор Оксана Драпкина: употребление в пищу чечевицы помогает улучшить состояние кишечного тракта и нормализовать уровень сахара в крови.

Терапевт Драпкина объяснила необходимость употребления в пищу чечевицы во время зимних холодов. Этот вид бобовых полезен как один из лучших растительных источников белка.

«Белок чечевицы легко усваивается, а по аминокислотному составу практически не уступает мясу», - сообщила Драпкина «АиФ».

Еще один плюс чечевицы – высокое содержание фолиевой кислоты и витаминов комплекса В. Кроме того, она богата клетчаткой, которая помогает развиваться полезной кишечной микрофлоре.

Вдобавок употребление в пищу чечевицы благоприятно сказывается на балансе сахара в крови. Данное свойство обеспечивается большим количеством ее сложных углеводов. Если говорить о микроэлементах, то чечевица способна обеспечить организм марганцем, цинком.

«Высокое содержание меди и железа позволяет предотвратить железодефицитную анемию, а калия – нормализовать работу сердца и мышц», - дополнила Оксана Драпкина.

Присутствуют в составе чечевицы и антиоксиданты полифенолы. Эти вещества обладают противоопухолевым эффектом, улучшают защиту от рака.

Эксперт обратила внимание, что чечевицу нужно правильно готовить. При некоторых болезнях она может быть противопоказана.

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Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
ЗОЖ
академик РАН, профессор, главный терапевт РФ
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