Нутрициолог Тиханычева посоветовала людям старшего возраста есть в холода бульон

«В холодное время года в рационе людей старшего возраста обязательно должен быть бульон».

«Бульон согревает, питает ткани тела, помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет и придает силы», - дополнила эксперт в своем комментарии «Москве 24»

Нутрициолог Тиханычева констатировала:Советуя есть в холода бульон, специалистка отметила, что бульон хорошо усваивается. По словам Тиханычевой, для людей старшего возраста данное свойство блюда является очень важным, поскольку с возрастом пищеварительная функция ослабевает.Нутрициолог посоветовала готовить бульон из домашней птицы. Его можно «обогатить» добавлением моркови, корня сельдерея, пастернака, топинамбура, лаврового листа и других специй. Тиханычева заметила, что бульон является хорошим вариантом для позднего перекуса, поскольку не создает ненужной нагрузки для пищеварения и является легким блюдом, от которого невозможно растолстеть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему одним из лучших продуктов в зимнем рационе может быть чечевица

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