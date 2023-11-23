Эндокринолог Павлова: некоторые привычки во время завтрака ускоряют старение

«Апельсиновый сок приводит к тому, что человек получает огромное количество фруктозы. Этот сахар через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира», - предупредила врач в Telegram.

«Употреблении блюд с КПГ провоцируют ускоренное старение, отражается на внешности, меняя ее не в лучшую сторону. Лучше отказаться от жареной еды, чтобы сохранить здоровье и молодость», - резюмировала врач.

Эндокринолог Павлова отметила, что поддерживать хорошую форму невозможно без контроля питания – на 90 процентов стройность фигуры и цветущий внешний вид обеспечиваются именно этим условием. Специалистка рассказала, что некоторые привычки во время завтрака ускоряют старение и способствуют появлению лишнего веса. Одной из таких привычек Павлова считает питье по утрам апельсинового сока.Эндокринолог подчеркнула, что завтрак должен быть хорошо насыщен белком, но ограничиваться только творогом или стаканом кефира с этой целью не следует. Организм в этом случае вряд ли насытиться, поэтому нужно съесть дополнительно порцию клетчатки в виде овощей или цельнозернового хлеба.Одной из худших привычек во время завтрака Павлова назвала употребление жареного бекона (многие едят его с яичницей). По словам специалистки, в такой еде содержатся КПГ (конечные продукты гликирования). Их употребление ускоряют старение и может серьезно вредить здоровью, способствуя развитию воспаления. Для людей, которые часто едят продукты КПГ, значительно возрастают риски болезней, ассоциируемых со старением (в их числе – диабет, деменция, сердечные недуги, рак).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринолог Зухра Павлова рассказала об ошибках худеющих людей , которые мешают им сбросить лишний вес.

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