Врач Кашух: разгрузочные дни бесполезны для избавления от шлаков и токсинов

«Не надо верить мифам о том, что таким образом «мы избавляемся от шлаков и токсинов. Здоровый организм не надо чистить – он справляется с этим сам. Если развиваются болезни обмена веществ, то нужно обращаться к врачу, а не садиться на диеты», - поделилась специалистка с «Газетой.Ru»

Врач Кашух рассказала, что в медицине допускается использование разгрузочных дней – под этим подразумевается, что человек откажется от употребления ряда продуктов и сократит суточную калорийность своего рациона. Такие дни следует практиковать только в сотрудничестве со специалистами и при условии отсутствия противопоказаний. Самодеятельное и неправильное следование разгрузочным дням может негативно сказаться на организме.В частности, Кашух посоветовала не воспринимать разгрузочные дни как способ некоего очищения организма: медик заявила, что они бесполезны для избавления от шлаков и токсинов.Также она обратила внимание на то, что устраиваемые людьми наобум разгрузочные дни могут вести к разным нарушениям питания и дефициту полезных микроэлементов. Кашух добавила, что разгрузочные дни не только бесполезны для избавления от шлаков и токсинов, но и малоэффективны для похудения. Все, чего можно добиться с их помощью – немного снизить вес за счет выведения воды.Эксперт подчеркнула, что для похудения и поддержания формы рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, вдобавок важно иметь надлежащее количество физических нагрузок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фрукты могут оказаться продуктами, нарушающими работу печени.

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