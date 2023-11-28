Врач Круглова развеяла миф о связи меда с появлением лишнего веса

«Существует миф, что мед способствует набору веса, поэтому его можно есть только в первой половине дня. Это не так. В большей степени влияет все-таки общая калорийность рациона».«Существует миф, что мед способствует набору веса, поэтому его можно есть только в первой половине дня. Это не так. В большей степени влияет все-таки общая калорийность рациона», - сказала она «Москве 24»

Врач Круглова рассказала, может ли употребление меда повлиять на появление лишнего веса. Специалистка констатировала, что именно мед как отдельно взятый продукт не провоцирует полноты, если употребляется человеком в рамках здорового рациона, без переедания.Врач Круглова добавила, что мед можно есть в любое время дня, на фигуру это не влияет. Что влияет – общее количество съеденной за день пищи и суточная калорийность рациона.Круглова развеяла миф о связи меда с появлением лишнего веса:Диетолог уточнила, что мед относится к числу продуктов с добавленным сахаром, которые должны употребляться строго умеренно. Эксперт уточнила, что чайная ложка меда эквивалентна 5-6 граммам сахара. Без всякий опасений за здоровье и фигуру ежесуточно можно съедать до 6 чайных ложек меда, если в течение дня не употребляются другие сласти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка часть пить чай и кофе на протяжении дня негативно влияет на усвоение витаминов

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