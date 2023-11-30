Опасные для здоровья трансжиры присутствуют в полуфабрикатах и мороженом

Повышают уровень холестерина ЛПНП («плохого»).

Снижают уровень холестерина ЛПВП («хорошего»).

Увеличивают риск атеросклероза или накопления жира и холестерина в артериях.

Активируют апоптоз (процесс гибели клеток).

Вызывают воспаление.

«Самые опасные промышленные жиры присутствуют в топленом масле гхи, фастфуде, картофельных чипсах, полуфабрикатах и мороженом. Однако даже при отказе от всех этих продуктов, многие люди ежедневно получают порцию транжиров, употребляя жареную пищу» - передало здоровое-питание.рф , ссылаясь на медиков.

«В жиросодержащих молочных продуктах присутствуют трансжиры природного происхождения. Кроме того, найти их можно в мясных продуктах. Эти трансжиры тоже могут негативно влиять на организм подобно искусственным, хотя они и встречаются в природе. Их употребление следует ограничивать», - заявила врач.

Эксперты в области здорового питания рекомендуют избегать употребления в пищу тансжиров – прежде всего, искусственного происхождения. Трансжиры активно используются пищевой промышленностью, их получают путем специфической переработки растительных масел. Подвергаемые гидрогенизации, эти жидкие масла приобретают форму твердого жира. Его употребление тесно связано с риском развития ряда опасных патологий, включая диабет 2 типа, сердечнососудистые и онкологическиеИсследования показали, что трансжиры оказывают вредное воздействие на организм, в том числеОпасные для здоровья трансжиры часто присутствуют в продуктах, популярных у россиян – например, в полуфабрикатах и мороженом.Эксперты уточнили, что в процессе жарки, которой подвергаются растительные масла, могут выделяться трансжиры.Терапевт Александра Белова отметила в разговоре с «МедикФорум», что некоторые виды мороженого могут содержать до 0,5 грамма трансжиров на порцию.Терапевт подчеркнула, что в рационе должны присутствовать как можно больше растительных блюд в течение недели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты становятся источником канцерогенов за праздничным столом.

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