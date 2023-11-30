Опасные для здоровья трансжиры присутствуют в полуфабрикатах и мороженом
Многие люди употребляют с разными продуктами трансжиры, которые характеризуются специалистами как провокаторы опасных заболеваний.
Эксперты в области здорового питания рекомендуют избегать употребления в пищу тансжиров – прежде всего, искусственного происхождения. Трансжиры активно используются пищевой промышленностью, их получают путем специфической переработки растительных масел. Подвергаемые гидрогенизации, эти жидкие масла приобретают форму твердого жира. Его употребление тесно связано с риском развития ряда опасных патологий, включая диабет 2 типа, сердечнососудистые и онкологические
Почему трансжиры вредны для здоровья? Исследования показали, что трансжиры оказывают вредное воздействие на организм, в том числе
- Повышают уровень холестерина ЛПНП («плохого»).
- Снижают уровень холестерина ЛПВП («хорошего»).
- Увеличивают риск атеросклероза или накопления жира и холестерина в артериях.
- Активируют апоптоз (процесс гибели клеток).
- Вызывают воспаление.
«Самые опасные промышленные жиры присутствуют в топленом масле гхи, фастфуде, картофельных чипсах, полуфабрикатах и мороженом. Однако даже при отказе от всех этих продуктов, многие люди ежедневно получают порцию транжиров, употребляя жареную пищу» - передало здоровое-питание.рф, ссылаясь на медиков.
Эксперты уточнили, что в процессе жарки, которой подвергаются растительные масла, могут выделяться трансжиры.
Мясо и молочные продукты – источники трансжиров. Терапевт Александра Белова отметила в разговоре с «МедикФорум», что некоторые виды мороженого могут содержать до 0,5 грамма трансжиров на порцию.
«В жиросодержащих молочных продуктах присутствуют трансжиры природного происхождения. Кроме того, найти их можно в мясных продуктах. Эти трансжиры тоже могут негативно влиять на организм подобно искусственным, хотя они и встречаются в природе. Их употребление следует ограничивать», - заявила врач.
Терапевт подчеркнула, что в рационе должны присутствовать как можно больше растительных блюд в течение недели.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты становятся источником канцерогенов за праздничным столом.
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