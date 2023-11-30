Опасные для здоровья трансжиры присутствуют в полуфабрикатах и мороженом

443 Фото: https://unsplash.com/photos/white-ice-cream-on-brown-cone-5-RS_ScO3X4
мороженое

Многие люди употребляют с разными продуктами трансжиры, которые характеризуются специалистами как провокаторы опасных заболеваний.

Эксперты в области здорового питания рекомендуют избегать употребления в пищу тансжиров – прежде всего, искусственного происхождения. Трансжиры активно используются пищевой промышленностью, их получают путем специфической переработки растительных масел. Подвергаемые гидрогенизации, эти жидкие масла приобретают форму твердого жира. Его употребление тесно связано с риском развития ряда опасных патологий, включая диабет 2 типа, сердечнососудистые и онкологические

Почему трансжиры вредны для здоровья? Исследования показали, что трансжиры оказывают вредное воздействие на организм, в том числе
  • Повышают уровень холестерина ЛПНП («плохого»).
  • Снижают уровень холестерина ЛПВП («хорошего»).
  • Увеличивают риск атеросклероза или накопления жира и холестерина в артериях.
  • Активируют апоптоз (процесс гибели клеток).
  • Вызывают воспаление.
Опасные для здоровья трансжиры часто присутствуют в продуктах, популярных у россиян – например, в полуфабрикатах и мороженом.

«Самые опасные промышленные жиры присутствуют в топленом масле гхи, фастфуде, картофельных чипсах, полуфабрикатах и мороженом. Однако даже при отказе от всех этих продуктов, многие люди ежедневно получают порцию транжиров, употребляя жареную пищу» - передало здоровое-питание.рф, ссылаясь на медиков.

Эксперты уточнили,   что в процессе жарки, которой подвергаются растительные масла, могут выделяться трансжиры.

Мясо и молочные продукты – источники трансжиров. Терапевт Александра Белова отметила в разговоре с «МедикФорум», что некоторые виды мороженого могут содержать до 0,5 грамма трансжиров на порцию.

«В жиросодержащих молочных продуктах присутствуют трансжиры природного происхождения. Кроме того, найти их можно в мясных продуктах. Эти трансжиры тоже могут негативно влиять на организм подобно искусственным, хотя они и встречаются в природе. Их употребление следует ограничивать», - заявила врач.

Терапевт подчеркнула, что в рационе должны присутствовать как можно больше растительных блюд в течение недели.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты становятся источником канцерогенов за праздничным столом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Роспотребнадзор призвал отказаться от фастфуда из-за трансжиров
Эксперт назвал популярное блюдо из картофеля, которое может сильно повысить холестерин
Названы наиболее вредные продукты для женщин
Теги : трансжиры, опасность для здоровья, вредные продукты