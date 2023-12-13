«Люди в зрелом возрасте часто страдают от проблем с пищеварением и кишечником, поэтому лучше отказаться от майонезных салатов. Но если вы не представляете свой праздничный стол без традиционного оливье, то нужно заменить майонез на сметану или греческий йогурт», - поделилась специалистка с «Вечерней Москвой»

«Я советую отдать предпочтение запеченной в духовке рыбе или нежирному мясу, например курице, индейке или говядине. Эти продукты быстро насытят организм и предотвратят переедание», - пояснила Ольга Редина.

Отказаться от острых и соленых закусок – они задерживают воду и способствуют отекам.

Вместо готовых промышленных десертов лучше есть фрукты, ягоды, домашнее желе, запеканку или пудинг.

Отказаться от крепкого и газированного алкоголя – максимум за вечер выпить два бокала красного вина.

Отказаться от сладких напитков, пакетированных соков и газировки.

Избегать сочетания алкоголя с жирной закуской – это вызывает перенапряжение поджелудочной и повышает риск приступа панкреатита.

Не пить кофе – в особенности после алкоголя, иначе можно спровоцировать аритмию.

Диетолог Редина назвала необходимые ограничения за новогодним столом для людей 50+. В частности, специалистка посоветовала с осторожностью есть тяжелые майонезные салаты – оливье, селедку под шубой. В идеале людям после 50-ти их не следует есть совсем. Предпочтение нужно отдавать салатам из овощей с растительным маслом.Кроме того, за новогодним столом в возрасте 50+ следует воздерживаться от закусок с колбасой и жирной рыбой – в противном случае после застолья можно пострадать от проблем с желудочно-кишечным трактом.Диетолог обратила внимание на то, что праздничная трапеза в Новый год – это очень поздний прием пищи. Чтобы не обременять организм ночью, можно позволить себе нетяжелое белковое блюдо.Она добавила, что людям 50+ при отсутствии индивидуальных следует употреблять больше овощей – их клетчатка стимулирует пищеварение, а витамины и микроэлементы поддерживают активные обменные процессы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во время застолья может повлиять на появление опасного острого панкреатита

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