Нутрициолог Кузина: хрустящие продукты улучшают контроль аппетита и помогают худеть

«Хрустящие продукты благодаря своей текстуре, однозначно требуют больше времени и усилий на жевание, что, в свою очередь, способствует как раз более медленному приему пищи. А это означает, что съедим мы меньше, а насытимся быстрее», - объяснила специалистка aif.ru



«Кроме того, морковь, яблоки и другие хрустящие овощи и фрукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее здоровье и функциональность организма. Также практически все хрустящие овощи и фрукты содержат меньше калорий по сравнению с другими продуктами», - констатировала нутрициолог.

Нутрициолог Кузина поделилась мнением о том, что хрустящие продукты помогают худеть или сохранять здоровый вес за счет улучшения контроля аппетита. Речь идет о малообработанных или необработанных растительных продуктах. Исследование ученых из Вагенингенского университета (Нидерланды) показало, что когда такая пища вводится в ежедневный рацион, это ведет к тому, что люди начинают употреблять меньше еды и меньше калорий в целом.По словам нутрициолога Кузиной, хрустящие продукты эффективно способствуют насыщению, поэтому помогают сделать рацион более легким и диетическим.Кузина добавила, что многие продукты с хрустящей текстурой являются богатым источником клетчатки или пищевых волокон. В пищеварительном тракте она разбухает, создает объем, и это создает длительное чувство наполненного желудка, сытости. Кроме того, клетчатка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, что влияет на механизмы тяги к еде. При развитии полезной кишечной бактериальной микрофлоры человек не ощущает желания есть пищу, содержащую много сахара и быстрых углеводов, и не страдает от повышенного аппетита, не ищет постоянных перекусов между приемами пищи.Богаты пектином – пищевым волокном, которое очень быстро насыщает.Обеспечивает тело здоровым жиром и белком – сочетанием, эффективно помогающим обуздать аппетит.Сырая свекла содержит много волокон для удержания аппетита под контролем и нормальной работы пищеварительной системы.Капуста. Разные сорта капусты очень богаты фитонутриентами и волокнами, обеспечивающими долгую сытость.Выделяют вещество, обволакивающее желудок и способствующее снижению аппетита.Уменьшают в крови концентрацию гормона голода грелинаРанее портал MedikForum.ru писал о том, какую рыбу следует употреблять для укрепления здоровья сердца.

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