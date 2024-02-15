Врач Тихомирова рассказала о положительных изменениях с организмом при отказе от сахара

«Под сахаром подразумевается все сладкое, в том числе глюкоза, фруктоза, сахароза», - уточнила она.

«Организм начинает получать энергию из сложных углеводов, благодаря чему получает более качественное и долгое «топливо». В результате человек начинает чувствовать себя более энергичным».

Врач Тихомирова рассказала в комментарии « Газете.Ru » о положительных изменениях с организмом при отказе от сахара.Медик отметила, что все перечисленное относится к простым сахарам, которые характеризуются очень быстрым усвоением. Последствием этого становятся резкие колебания уровня сахара в крови: он сначала стремительно возрастает, а затем «падает». Такие «качели» ведут к всплеску энергии, после которого возникает состояние усталости, слабости, потери концентрации.Тихомирова добавила, что при отказе от сахара организм начинает искать другие источники энергии.Елена Тихомирова уточнила, что сложными углеводами являются, прежде всего, злаки.Другим положительным изменением с организмом при отказе от сахара специалист назвала улучшение деятельности ЦНС, результатом чего становится ровное, без перепадов, настроение, активизация когнитивных функций. Вдобавок это способствует избавлению от отечности и лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что много скрытого сахара могут содержать обезжиренные молочные продукты

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