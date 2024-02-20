Диетолог Чехонина рассказала о заблуждениях по поводу лишнего веса из-за хлеба

«В хлебе примерно 260 килокалорий, это не очень много. Если уж убирать что-то, связанное с мукой, то это сдобные изделия. Потому что в их составе, помимо муки, еще, как правило, присутствует лишний жир. В хлебе же его практически нет, не более 2–3 граммов», – уточнила специалист.

«Калорийность хлебцев, как правило, выше, чем у хлеба», - предостерегла эксперт.

Диетолог Чехонина рассказала « Москве 24 » о заблуждениях по поводу лишнего веса из-за хлеба. Она отметила, что отказ от этого продукта в попытках стать стройнее – малорезультативный ход, поскольку в этом случае ограничение калорий будет не слишком существенным.Чехонина добавила, что более действенным в плане похудения является отказ от мучных сладких продуктов и мучных блюд с жирными соусами, заправками.Другим заблуждением специалист назвала мнение о том, что употребление хлебцев вместо обычного хлеба полезнее для фигуры.По словам диетолога, в составе хлебцев могут присутствовать добавки и подсластители, отсутствующие в хлебе.Также специалист порекомендовала с осторожностью употреблять хлеб, содержащий полезные компоненты в виде семечек, орехов, сухофруктов, цукатов и т.д. Такой продукт, несмотря на свою насыщенность полезными веществами, сразу становится более калорийным. По мнению Чехониной, людям, которые пытаются похудеть, лучше есть более простой по своему составу хлеб из обдирной муки низких сортов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление натурального мармелада положительно влияет на работу организма

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