Врач Павлова: неправильное употребление кофе лишает важного для сердца кальция

«Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц. Это приводит к повышению уровня паратгормона, который должен обеспечивать достаточное количество кальция в крови. При нехватке кальция он начинает извлекать его из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими», – объяснила специалист.

В комментарии врача-эндокринолога Зухры Павловой радио Sputnik прозвучало предупреждение о вредном влиянии кофе при его неправильном употреблении. В частности, кофе может вредить, если употребляется взрослым человеком в большом количестве – свыше двух чаше в день на протяжении длительного времени.Также Павлова посоветовала не пить кофе сразу после еды.Медик объяснила, что в бодрящем напитке присутствуют танины – вещества, обладающие активными связывающими способностями. В человеческом организме они взаимодействуют с кальцием, не позволяя этому микроэлементу полноценно усваиваться. Врач Павлова отметила, что неправильное употребление кофе лишает человека важного для его сердца кальция, который используется телом для работы мышц (включая сердечную мышцу).Кроме того, недостаток кальция негативно сказывается на состоянии костей и зубов.Врач порекомендовала употреблять кофе исключительно в умеренном количестве и спустя примерно час после приема пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные последствия для организма несет в себе употребление вина.

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