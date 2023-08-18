Врач Королева: скрытая пищевая непереносимость ослабляет иммунную систему

«У многих людей имеется скрытая пищевая непереносимость определенных продуктов. Употребление последних может отрицательно сказываться на работе кишечника», - поделилась Королева с «Москвой 24».

«Когда продукт находится в зоне непереносимости, ферментативная способность кишечника не может направить все свои ресурсы на переваривание и усвоение компонентов пищи. Они будут разрушать его целостность», - заявила Маргарита Королева.

Врач Королева рассказала в интервью о продуктах питания, ухудшающих работу кишечника. Врач сообщила, что одними из них являются продукты, в отношении которых существует непереносимость.Доктор медицинских наук отметила, что продукты из «зоны непереносимости» не принимаются иммунной системой и их поедание ослабляет иммунитет, так как не происходит нужного переваривания и усвоения потаённых веществ в кишечнике.Также врач назвала опасным для кишечника избыточное потребление простых углеводов, из-за которого в нем запускается процесс брожения и возникают нарушения в микрофлоре, процессах переваривания. Помимо этого медик порекомендовала следить за количеством поедаемой жирной и жареной пищи, которую считает «балластом» для кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с диабетом и гипертонией опасно есть в жару мороженое.

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