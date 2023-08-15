Врач Королева: слива улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет после 65 лет

«Слива будет избавлять от запоров и поможет поддержать своевременное высвобождение содержимого кишечника».

«Клетчатка, которая есть в ее составе, стимулирует работу кишечника, обеспечивает естественную детоксикацию организма», - заявила специалистка.

«Также в сливе есть витамин C, который тоже важен для иммунитета», – проинформировала врач.

лет.Врач Королква напомнила, что люди 65 лет и старше часто сталкиваются с ухудшением перистальтики кишечника, проблемой несвоевременного опорожнения, запоров. По словам эксперта, включение в рацион сливы помогает улучшить работу кишечника:Беседуя с «Москвой 24», Маргарита Королева добавила , что слива отличается высоким содержанием пищевых волокон, которые стимулируют рост полезной кишечной флоры и делают более эффективным пищеварительный процесс.Медик обратила внимание на то, что именно от состояния кишечника, его функционирования во многом зависит состояние иммунной системы. Таким образом, улучшая работу кишечника, слива также помогает укреплять иммунитет после 65 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , не являющиеся сладостями, могут повышать уровень сахара в крови и способствовать развитию диабета.

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