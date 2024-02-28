Врач Тимощенко: сливочное масло дает организму много жизненно важных витаминов

113 Фото: https://unsplash.com/photos/sliced-bread-on-white-ceramic-plate-CNLEM6IPZLc
хлеб с маслом

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе сливочного масла для человеческого организма.

Врач Тимощенко отметила в комментарии для NEWS.ru, что сливочное масло часто ошибочно воспринимается лишь как источник жиров. В реальности продукт дает организму много жизненно важных витаминов.

«Сливочное масло содержит много жизненно важных для человека витаминов. Кроме витамина A в его составе присутствуют витамин К, а также витамин Е, который является мощным антиоксидантом и важен для работы иммунной системы, а также для здоровья кожи и волос», - поделилась эксперт.

Кроме того, в сливочном масле содержатся (хотя и не в большом количестве) витамины группы В, которые необходимы для здорового функционирования нервной системы, работы мозга. Еще один его компонент, важный для нервной системы, – это фосфолипиды, которые используются телом для построения клеточных мембран.

Вдобавок продукт дает организму много кальция – микроэлемента, который имеет совершенно особое значение для сохранения здоровых зубов и костей и необходим сердечно-сосудистой системе.

Тимощенко добавила, что сливочное масло очень полезно ест (при отсутствии противопоказаний) женщинам:

«Данный продукт важен для поддержания женского здоровья и красоты, ведь жир как вещество участвует в синтезе женских половых гормонов».

Специалист посоветовала съедать взрослым людям ежедневно порядка 20 граммов качественного сливочного масла, а также включать в рацион растительные масла.

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Анастасия Тимощенко
Анастасия Тимощенко
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : польза сливочного масла, советы диетологов, Анастасия Тимощенко
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