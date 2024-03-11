Диетолог Кабанов объяснил пользу фасоли и гороха для сосудов и сердца

«Фасоль содержит до 25 процентов белка, который усваивается легче животного. Этот продукт также содержит фолиевую кислоту, поддерживающую здоровье сердечно-сосудистой системы, и помогает регулировать уровень сахара в крови», - уточнил Алексей Кабанов.

Диетолог Кабанов рассказал в беседе с « Лентой.ру », что употребление бобовых культур является одной из самых полезных пищевых привычек для поддержания хорошего состояния сосудов и сердца. Объясняя пользу фасоли, гороха и чечевицы, специалист отметил: бобовые обеспечивают организм качественным растительным белком, который в отличие от мяса не сопровождается дополнительной порцией насыщенного жира. Именно при избыточном потреблении насыщенных жиров возникает подверженность сердечно-сосудистым патологиям, ожирению и сахарному диабету, предупредил эксперт.Говоря о пользе гороха, диетолог обратил внимание на то, что в этом продукте содержатся питательные вещества, обеспечивающие оптимальное функционирование сосудов и сердечной мышцы, – калий, магний, фосфор, кальций, витамины А, С и B. Что касается чечевицы, она богата магнием и витаминами группы B – такой состав делает ее особенно полезной для людей с умственной и нервной работой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может спровоцировать внезапную остановку сердца.

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