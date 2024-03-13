Врач Чухачева: безалкогольные напитки можно пить натощак, если нет дискомфорта
Врач Ольга Чухачева: абсолютно противопоказаны на пустой желудок лишь алкогольные напитки.
Нередко можно услышать о том, что тот или иной напиток (например, кофе) нельзя пить натощак. Однако врач Чухачева отметила в своем комментарии для «Газеты.Ru», что категоричных ограничений в отношении безалкогольных напитков не существует – их можно пить натощак, если нет дискомфорта.
«Если человек хорошо переносит напиток (он не вызывает жидкого стула, вздутия, боли в животе), то его можно пить натощак» - сказала специалист.
Медик добавила, что действительно опасными при употреблении на пустой желудок являются алкогольные напитки. Особенно серьезный вред организму приносит их прием натощак в тех случаях, когда имеется склонность к гипогликемии или когда человек болен диабетом и проходит сахароснижающую терапию. Чухачева пояснила, что при сочетании с алкоголем препаратов для снижения уровня сахара в крови может произойти его стремительное падение, из-за которого человек может потерять сознание, впасть в кому
«После еды можно выпить алкоголь, но не более одной порции для женщин и не более двух порций для мужчин в сутки», - уточнила эксперт.
Одна порция алкоголя – сколько это?
- 40 мл водки (любого крепкого алкоголя);
- 150 мл вина;
- 330 мл пива.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Чухачева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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