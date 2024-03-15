Врач Пивоварова: для снижения холестерина важно есть продукты с омега-3 и клетчаткой

«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой».

Жирная морская рыба, включая скумбрию, сельдь, сардины;

Морепродукты, включая водоросли;

Свиное сало;

Грецкие орехи;

Растительные масла;

Авокадо.

Фрукты;

Овощи;

Пшеница;

Бобовые;

Лук;

Топинамбур;

Цикорий

«Нормализовать уровень холестерина помогает снижение употребления красного мяса и жирного молока, исключение из рациона трансжиров – чипсов, попкорна, сливок и кондитерских изделий с глазурью», - поделилась врач.

Врач Пивоварова дала советы о том, как питаться для снижения холестерина. Профессор заявила порталу NEWS.ru Какие продукты содержат омега-3:Какие продукты содержат растворимую клетчатку:Пивоварова пояснила, что данные продукты замедляют всасывание холестерина в кишечном тракте. Она также порекомендовала для снижения его уровня сокращать и строже контролировать употребление продуктов, богатых насыщенным жиром, а продукты с трансжирами – исключать из повседневного питания полностью.Поимо того, Пивоварова порекомендовала как можно реже употреблять алкоголь – его частый прием повышает не только уровень холестерина, но и кровяное давление, провоцирует сердечную недостаточность и инсульт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что взрослым людям необходимо ограничивать употребление молока , об этом рассказала терапевт Людмила Лапа.

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