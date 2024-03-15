Врач Пивоварова: для снижения холестерина важно есть продукты с омега-3 и клетчаткой
Врач-терапевт, профессор Оксана Пивоварова рассказала, каким должен быть рацион, если нужно добиться снижения уровня холестерина.
Врач Пивоварова дала советы о том, как питаться для снижения холестерина. Профессор заявила порталу NEWS.ru:
«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой».
Какие продукты содержат омега-3:
- Жирная морская рыба, включая скумбрию, сельдь, сардины;
- Морепродукты, включая водоросли;
- Свиное сало;
- Грецкие орехи;
- Растительные масла;
- Авокадо.
- Фрукты;
- Овощи;
- Пшеница;
- Бобовые;
- Лук;
- Топинамбур;
- Цикорий
«Нормализовать уровень холестерина помогает снижение употребления красного мяса и жирного молока, исключение из рациона трансжиров – чипсов, попкорна, сливок и кондитерских изделий с глазурью», - поделилась врач.
Поимо того, Пивоварова порекомендовала как можно реже употреблять алкоголь – его частый прием повышает не только уровень холестерина, но и кровяное давление, провоцирует сердечную недостаточность и инсульт.
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Оксана Пивоварова
ЗОЖ
профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения
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