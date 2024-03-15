Врач Пивоварова: для снижения холестерина важно есть продукты с омега-3 и клетчаткой

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употребление овощей

Врач-терапевт, профессор Оксана Пивоварова рассказала, каким должен быть рацион, если нужно добиться снижения уровня холестерина.

Врач Пивоварова дала советы о том, как питаться для снижения холестерина. Профессор заявила порталу NEWS.ru:

«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой».

Какие продукты содержат омега-3:
  • Жирная морская рыба, включая скумбрию, сельдь, сардины;
  • Морепродукты, включая водоросли;
  • Свиное сало;
  • Грецкие орехи;
  • Растительные масла;
  • Авокадо.
Какие продукты содержат растворимую клетчатку:
  • Фрукты;
  • Овощи;
  • Пшеница;
  • Бобовые;
  • Лук;
  • Топинамбур;
  • Цикорий
Пивоварова пояснила, что данные продукты замедляют всасывание холестерина в кишечном тракте. Она также порекомендовала для снижения его уровня сокращать и строже контролировать употребление продуктов, богатых насыщенным жиром, а продукты с трансжирами – исключать из повседневного питания полностью.

«Нормализовать уровень холестерина помогает снижение употребления красного мяса и жирного молока, исключение из рациона трансжиров – чипсов, попкорна, сливок и кондитерских изделий с глазурью», - поделилась врач.

Поимо того, Пивоварова порекомендовала как можно реже употреблять алкоголь – его частый прием повышает не только уровень холестерина, но и кровяное давление, провоцирует сердечную недостаточность и инсульт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что взрослым людям необходимо ограничивать употребление молока, об этом рассказала терапевт Людмила Лапа.

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Оксана Пивоварова
Оксана Пивоварова
ЗОЖ
профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения
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Теги : снижение холестерина, советы врачей, Оксана Пивоварова
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