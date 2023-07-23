Врач Варфоломеев назвал 7 лучших продуктов для снижения высокого холестерина, включая шоколад

1. Овес и цельные зерна

«Цельные зерна, такие как ячмень, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, также содержат клетчатку и питательные вещества, которые поддерживают здоровье сердца», —говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

2. Жирная рыба

«Омега-3 снижают уровень триглицеридов и снижают риск сердечных заболеваний».

3. Орехи

4. Бобовые

5. Фрукты и ягоды

6. Овощи

7. Темный шоколад

«Темный шоколад с высоким содержанием какао (70 процентов и более) может содержать антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца».

Овес, богатый растворимой клетчаткой, снижает уровень «плохого» холестерина.Вы можете подумать, что вам нужно полностью избегать жиров, пытаясь снизить уровень холестерина, но не все жиры одинаковы.Однако холодноводная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, является отличным источником омега-3 жирных кислот.Подобно жирной рыбе, жиры, скрытые в орехах, могут быть полезными для сердца и улучшать уровень холестерина. Однако врач отметил, что важно употреблять такие продукты в умеренных количествах.От фасоли до чечевицы, бобовые могут предложить «питательную замену» животному белку с высоким содержанием насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина.Фрукты, такие как яблоки, апельсины, виноград, клубника и черника, богаты растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.Богатые клетчаткой и другими питательными веществами, которые могут снизить восковое вещество, овощи являются основным продуктом диеты, снижающей уровень холестерина. Врач рекомендовал выбирать разнообразные продукты, включая брокколи, морковь, шпинат, капусту и брюссельскую капусту.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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