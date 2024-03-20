Врач Гандельман: гречка полезна для снижения давления в мозге, что препятствует деменции

«Гречка способствует формированию нейронных связей. В ней есть факторы, позволяющие нервным отросткам расти» - поделился медик.

Одним из факторов появления деменции является повышенное давление в головном мозге, спровоцированное воздействием напряженного кровотока. Проблемы с кровообращением мозга как правило бывают тесно связаны с атеросклерозом, при котором проводимость кровеносных сосудов ухудшается вследствие разрастания холестериновых бляшек.Врач Гандельман констатировал: гречневая крупа является простым в приготовлении и доступным продуктом, который улучшает защиту головного мозга от опасных процессов. Медик заявил, что гречка полезна для снижения давления в мозге, что препятствует деменции.Герман Гандельман объяснил, что благодаря насыщенности гречки пищевыми волокнами и питательными веществами ее усвоение задействует в организме процессы, ведущие к снижению уровня холестерина. При регулярном присутствии гречки в рационе концентрацию холестерина можно снизить на 10%, уточнил эксперт. В результате сокращения концентрации холестерина проводимость сосудов улучшается, и это уменьшает давление кровотока в мозге. В связи с этим снижается вероятность повреждения мозговых клеток и связанной с ним деменции, пояснил врач-кардиолог.Вдобавок гречка стимулирует позитивное развитие нервных клеток, обеспечивает поддержку хороших когнитивных способностей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему обычная картошка называется врачами одним из самых полезных продуктов для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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