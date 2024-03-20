Врач Денисова объяснила пользу картофеля для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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картофель

Врач-диетолог Наталья Денисова: гипертоникам и сердечникам свежий картофель полезен как богатый источник калия.

Врач Денисова констатировала, что картофель часто незаслуженно называют вредным продуктом. Свежий и правильно приготовленный, он на самом деле является во многом полезным для организма.

Денисова объяснила пользу картофеля для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Из-за высокого содержания калия картофель может помочь при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Калий способствует снижению артериального давления. Кроме того, овощ является легким мочегонным средством», - поделилась кандидат медицинских наук с aif.ru.

Специалист уточнила, что две-три средних картофелины с излишком обеспечивают более половины суточной потребности организма в калии.

«Лучший способ приготовления – сварить «в мундире». Можно также запекать в духовке в кожуре», - отметила врач-диетолог.

Денисова добавила, что кроме калия, в картофеле присутствуют другие минеральные вещества в виде кальция, магния, железа, фосфора. Также овощ дает организму витамины: например, витамины комплекса В или витамин С. Что касается его калорийности, то когда картофель сварен или запечен без использования масла, его калории не вызывают опасений: 100 граммов содержат 76 ккал. В картошке-фри их содержание увеличивается сразу в несколько раз.

Что важно помнить: свежеприготовленный неохлажденный картофель отличается из-за значительной концентрации крахмала высоким гликемическим индексом – это значит, после его поедания резко повышается уровень сахара в крови. При диабете его употребление следует обсуждать с врачом. Наиболее полезным отварной картофель становится после охлаждения в холодильнике – его крахмал преобразуется и становится пребиотиком, способствуя развитию полезной кишечной микрофлоры.

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Наталья Денисова
Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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