Врач Лебедева: рафинированные продукты и сидячая жизнь – два главных врага кишечника

«Кишечник - основа нашего долголетия, молодости, здоровья и иммунитета», - заявила Диляра Лебедева в Telegram.

«Добавленный сахар и рафинированные продукты (например, белый хлеб, белый рис) стоит исключить. Такие продукты легко усваиваются, а содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь», - рассказала врач.

Врач Лебедева напомнила россиянам, что кишечник является органом, оказывающим огромное влияние на человеческий организм. Подверженность человека многочисленным заболеваниям, его вес и психика, иммунная система – все это зависит от бактериального состава кишечной микрофлоры, от того, насколько активно и слаженно работает кишечный тракт.Медик объяснила, что значительным фактором влияния на здоровье является способность кишечника усваивать из еды питательные вещества в виде витаминов, микроэлементов, полезных жиров, солей и так далее. Их полноценное усвоение возможно лишь в случае здоровой и сбалансированной микрофлоры, которая в свою очередь адекватно развивается лишь при надлежащем питании. Рацион, в котором присутствует слишком много простых, обработанных углеводов (добавленный сахар, рафинированное зерно, мука), негативно воздействует на кишечный микробиом, стимулируя излишний рост патогенных бактерий и грибков.Лебедева подчеркнула, что лучшим активатором развития полезной кишечной микробиоты является клетчатка, главным источником которой являются необработанные или малообработанные растительные продукты.Вторым вредителем из числа главных врагов кишечника, по мнению эксперта, является сидячая жизнь, склонность к малоподвижности. Медик обратила внимание на то, что для поддержания хорошего здоровья тракта необходимо активное кровоснабжение, благодаря которому обновляются клетки и профилактируются застойные, воспалительные процессы. Лебедева посоветовала избегать длительного сидения, больше двигаться в течение дня, чаще совершать пешие прогулки на свежем воздухе.Одним из самых опасных признаков, сигнализирующих о проблемах с кишечником, врач назвала чередование диареи и запора – если оно возникает, нужно обязательно обращаться к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы рака кишечника могут быть схожими с проявлениями геморроя

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.