Врач Шамаева: ряд продуктов могут вызывать гастрит, нарушая работу клеток слизистой

«Качество питания напрямую влияет на здоровье в целом, особенно – на состояние желудочно-кишечного тракта. Употребление некоторых продуктов может способствовать развитию гастрита», - заявила врач-гастроэнтеролог.

Энергетические напитки;

Газированные напитки и лимонады;

Мясные полуфабрикаты;

Соусы промышленного производства;

Продукты, богатые сахаром или подсластителями;

Продукты, жареные в масле;

Специи.

«При частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», - констатировала эксперт.

Врач Шамаева напомнила в комментарии « Газете.Ru », что пищевые привычки и выбор продуктов для повседневного питания оказывает значительное влияние на состояние ЖКТ. Медик отметила, что ряд продуктов могут вызывать гастрит, когда они употребляются на ежедневной основе.Шамаева перечислила продукты, способные оказаться провокаторами заболеваний органов пищеварительного тракта (включая гастрит).По словам врача, если полного исключения из рациона названных продуктов добиться не получается, нужно стремиться к их ограничению.Также Шамаева обратила внимание на то, что с большой осторожностью следует принимать яблочный уксус. При имеющихся хронических болезнях ЖКТ его прием способен вызвать их обострение, речь в том числе идет о гастрите и язвенной болезни желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые привычные продукты питания могут содержать в себе опасный для организма мышьяк.

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