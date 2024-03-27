Технолог Гучок: плавленый сыр полезен как источник минеральных веществ

«По содержанию минеральных веществ плавленый сыр является одним из ценных продуктов».

«Этот продукт богат легкоусваиваемым белком, необходимым для нормального роста и развития мышц», - сказала эксперт.

Технолог Гучок констатировала в комментарии « Газете.Ru »:В частности, такой сыр содержит натрий, фосфор, кальций, магний. Его употребление рекомендуется пациентам с болезнями опорно-двигательного аппарата, при восстановлении после переломов и операций. Жанна Гучок отметила, что плавленый сыр полезно есть для укрепления костной ткани, улучшения состояния зубов.Кроме того, он является источником нужного мышцам белка.В то же время, подчеркнула специалист, употреблять плавленый сыр нужно умеренно. Следует помнить, что он содержит довольно много соли и богат жирами. При гипертонии от продукта, возможно, придется отказаться, а здоровым людям его лучше есть утром, а не вечером, чтобы не создавать избытка неизрасходованных калорий и жиров.Что также важно: плавленый сыр должен быть высококачественным, его состав – как можно более натуральным. Людям с аллергией и непереносимостью лактозы есть его следует крайне осторожно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление темного шоколада помогает продлить молодость кожи

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