Биотехнолог Беляева: темный шоколад удерживает в коже влагу и замедляет её старение
Биотехнолог Инга Беляева назвала качественный темный шоколад одним из «суперпродуктов» для улучшения состояния кожи.
О положительном влиянии шоколада с высоким уровнем какао-бобов биотехнолог Беляева сообщила в беседе с «Газетой.ру». Эксперт отметила, что его состав содержит важнейшие витамины и микроэлементы в виде железа, кальция, витаминов А, С, D и Е, благодаря которым в коже удерживается влага.
Беляева констатировала, что темный шоколад не только удерживает в коже влагу, но и замедляет её старение.
«В темном шоколаде содержатся витамины РР, В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи».
Специалист добавила, что темные сорта шоколада являются богатым источников флавонолов – антиоксидантов, обладающих свойством защищать кожу от разрушительного для ее поверхностных слоев воздействия ультрафиолетовых лучей, которое провоцирует быстрое появление морщин и пигментации. Вдобавок этот продукт богат какао-маслами, которые могут помогать от обострений экземы и псориаза.
Инга Беляева подчеркнула, что полезным для кожи считается лишь несладкий шоколад с содержание какао как минимум на уровне 70 процентов.
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