Врач Жиляев рассказал, какой продукт с пальмовым маслом может быть безопасным и полезным

«Пальмовое масло используют для профилактики дефицита витамина А; оно содержит в том числе витамин Е, который помогает при борьбе с деменцией», - поделился эксперт с «Доктором 24».

«Если рассматривать состав мороженого, то в него действительно могут добавить пальмовое масло вместо молочного жира… подобное мороженое можно спокойно употреблять, поскольку оно не подвергается тепловой обработке», - объяснил специалист.

Продукты, при изготовлении которых используется пальмовое масло, вызывают недоверие и тревогу, но врач Жиляев констатировал: далеко не все такие продукты являются опасными. Медик напомнил, что масло пальмы обладает своими достоинствами подобно другим растительным маслам. В частности, оно богато витамином Е, который действует как мощный антиоксидант, борющийся с вредным для организма окислением жиров и воспалением.Виктор Жиляев рассказал, какой продукт с пальмовым маслом может быть безопасным и даже полезным в качестве источника важных витаминов. Врач отметил, что такое масло делает потенциально вредным агрессивная тепловая обработка. Оно способно выдерживать очень высокие температуры накаливания, но при этом происходят процессы, сопровождаемые выделением канцерогенов. Но если продукт содержит пальмовое масло, не подвергавшееся накаливанию, его можно не бояться.Жиляев добавил, что продукт является калорийным, и его употребление в больших количествах может легко привести к увеличению веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему онкологи советуют ограничивать употребления куриного мяса

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