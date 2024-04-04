Диетолог Рутенштейн: бобовые могут уменьшить аппетит, действуя подобно препарату «Оземпик»

«Употребление яиц и других богатых белком продуктов на завтрак обеспечивает наиболее длительное чувство сытости. Вероятнее всего, это связано со способностью белков препятствовать быстрому подъему и падению уровня сахара в крови», - рассказала диетолог.

«Бобовые содержат растворимые пищевые волокна, которые увеличивают секрецию гормона GLP-1 в кишечнике. Выработку этого соединения активирует и популярный препарат для похудения «Оземпик», - сказала эксперт.

Некоторые продукты являются надежными подавителями аппетита, поэтому их употребление помогает меньше есть и избавляться от лишних килограммов. О таких продуктах диетолог Рутенштейн рассказала изданию Daily Mail, отметив попутно, что первые строчки в их списке занимают богатые источники белка.В частности, уменьшать аппетит помогают куриные яйца, которые специалист посоветовала употреблять на завтрак.По словам Рутенштейн, похоже влияние на уровень сахара оказывают также натуральные кисломолочные продукты в виде творога или йогурта. Их употребление тоже препятствует вспышкам слишком сильного аппетита, провоцирующего переедание.Еще одна группа продуктов, «обуздывающих» повышенный аппетит, – это богатые источники клетчатки, которая разбухает в пищеварительном тракте, создавая ощущение его наполненности и вместе с этим сытости. Среди продуктов с клетчаткой особое место занимают бобовые (фасоль, чечевица, нут, горох), которые помимо клетчатки насыщены растительным белком. Рутенштейн заявила, что бобовые могут уменьшить аппетит, действуя подобно препарату «Оземпик».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают вредным обезжиренный рацион

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.